NintendoSwitch+Switch Sports in sconto di 70€ su eBay

Durante l’evento Cyber Week in corso su eBay, è possibile trovare molte offerte interessati sui prodotti delle categorie informatica ed elettronica: non fa eccezione il gaming, come dimostra lo sconto di 70 euro disponibile in questo momento sul bundle che include la versione 1.1 della console Nintendo Switch e il gioco Switch Sports.

eBay, Cyber Week: Switch+Switch Sports in offerta

L’oggetto è nuovo e coperto da garanzia italiana. Nella confezione si trovano i due controller Joy-con nelle colorazioni Blu e Rosso, i relativi laccetti, l’alimentatore, la base, il cavo HDMI per il collegamento al televisore, una fascia per la gamba e un codice per sbloccare tre mesi di abbonamento a Switch Online senza spese aggiuntive. C’è tutto l’occorrente per divertirsi, da soli o in compagnia di amici e parenti, durante le festività. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto sul marketplace.

L’offerta permette di comprare il bundle che include Nintendo Switch e il gioco Switch Sports al prezzo finale di 259,99 euro invece di 329,99 euro come da listino. Lo sconto di 70 euro per la Cyber Week è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali. Chi lo desidera, può richiedere la fattura al momento dell’acquisto.

A proporre l’affare è il venditore italiano GRANDESTORE con quasi 100.000 feedback positivi già ricevuti dagli altri clienti su eBay a testimonianza della sua affidabilità. Scegliendo di effettuare subito l’ordine si riceverà il prodotto entro pochi giorni, direttamente a casa con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.