Nintendo Switch con Super Mario: CHE PREZZO su eBay

Super Mario è uno dei personaggi più amati e famosi del mondo dei videogiochi. Dal suo debutto nel lontano 1985, Mario ha vissuto innumerevoli avventure in vari generi e piattaforme, diventando il simbolo di Nintendo e un’icona della cultura pop, merito anche del recente film visto al cinema.

Non è un caso allora che Nintendo abbia deciso di festeggiare con una Nintendo Switch a tema Super Mario che oggi puoi acquistare su eBay a soli 279,90 euro. La confezione include anche una copia digitale del fantastico Super Mario Odyssey.

Nintendo Switch Super Mario: la console da avere

Nintendo Switch è la popolarissima console ibrida che ti permette di giocare sia in modalità TV che portatile, in questo caso totalmente rossa per ispirarsi al famoso idraulico italiano. La console ha una memoria interna da 32 GB, espandibile con una scheda microSD, e una batteria che dura fino a 9 ore garantendoti tanto divertimento in mobilità.

Come detto, il pacchetto include il gioco Super Mario Odyssey, uno dei titoli più apprezzati e divertenti della saga, in cui dovrai esplorare mondi fantastici e sconfiggere il malvagio Bowser. Il titolo ti sorprenderà con la sua grafica spettacolare, la coinvolgente colonna sonora e un gameplay innovativo che sfrutta le funzioni dei Joy-Con.

Acquistando il bundle su eBay puoi contare su un venditore che ha il 99,9% dei feedback positivi e assicura la consegna gratis in 3 giorni. In ogni caso, sei protetto dalla garanzia cliente eBay soddisfatto o rimborsato entro 30 giorni.

Non perdere allora l’occasione di acquistare la Nintendo Switch edizione Super Mario con Super Mario Odyssey su eBay a soli 279,90 euro e preparati a saltare nel Regno dei Funghi.

