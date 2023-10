Nintendo Switch in regalo con Sky: ULTIMO GIORNO di offerta

Ultima chiamata oggi 31 ottobre per avere una Nintendo Switch in regalo con Sky. L’emittente satellitare propone infatti tre differenti pacchetti solo online che ti permettono di accedere a centinaia di ore di intrattenimento e alla facoltà di richiedere la console ibrida direttamente a casa tua.

Le offerte Sky per avere Nintendo Switch in regalo

Le tre proposte di Sky partono con il pacchetto Sky TV e Netflix + Sky Cinema che puoi avere a 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 44 euro. In alternativa, al posto di Netflix e Sky Cinema puoi avere Sky Sport, con tutta la Formula 1, la MotoGP e le Coppe Europee, a 30,90 euro al mese per 18 mesi invece di 45 euro.

E poi c’è il pacchetto maxi perché a Sky TV, Netflix e Sky Cinema, sempre a 29,90 euro al mese, puoi affiancare una TV Sky Glass, in offerta a 11,90 euro al mese per 48 rate e con un anticipo di 25 euro anziché 125 euro.

Sta di fatto che tutte queste offerte condividono per te la possibilità di richiedere una Nintendo Switch. Cosa devi fare? Abbonarti entro oggi direttamente online e, dopo un breve periodo di tempo, dovrai indicare l’indirizzo al quale farti inviare, senza sorprese e spese aggiuntive, la tua console.

Il tempo però sta per scadere: hai tempo fino alle 23.59 di oggi per scegliere il tuo pacchetto, entrare nel mondo Sky e regalarti migliaia di ore di divertimento con Nintendo Switch, la console più desiderata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.