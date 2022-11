Nintendo Switch+Mario Kart 8 Deluxe: sconto Black Friday

La console Nintendo Switch, abbinata al gioco Mario Kart 8 Deluxe, è protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon che permette di risparmiare quasi 70 euro rispetto al prezzo di listino: magie da Black Friday. Un’ottima occasione per fare il regalo di Natale perfetto a un appassionato di videogiochi (o a se stessi).

Black Friday: Switch e Mario Kart, il bundle in offerta

Sia la piattaforma sia il titolo non hanno bisogno di presentazioni: sono in grado di garantire una massiccia dose di divertimento a tutta la famiglia. E non è tutto! Sono inclusi anche tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, per cimentarsi in partite multiplayer con i propri amici o sfidanti da tutto il mondo. Per tutti gli altri dettagli puoi far riferimento alla scheda del prodotto.

Il bundle che include la console Nintendo Switch e una copia di Mario Kart 8 Deluxe è in offerta oggi su Amazon, in occasione del Black Friday, al prezzo finale di soli 299,98 euro, con uno sconto di 68,02 euro rispetto al listino. Non sappiamo per quanto durerà l’offerta: il consiglio per gli interessati è di non perdere tempo.

Al momento la disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio: se lo ordini subito domani sarà a casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.