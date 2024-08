Nintendo Switch OLED: 65€ di SCONTO su eBay, ultimi pezzi

La tua passione oggi viene con te grazie alla Nintendo Switch OLED Bianca, in offerta speciale su eBay. Acquistala adesso a soli 284,99€, invece di 349,99€. Grazie a questa super promozione stai risparmiando 65€ sul prezzo di listino.

Sono rimasti solo gli ultimi pezzi disponibili, quindi ti consigliamo di essere veloce. Mettendola in carrello, devi raggiungere la sezione dedicata ai metodi di pagamento e inserire in “codici sconto” il Coupon AGOSTO24 per ottenere questo extra.

Nintendo Switch OLED: anche a tasso zero su eBay

Approfitta immediatamente del forte sconto proposto da eBay con questa offertona. La Nintendo Switch OLED è tua a soli 284,99€! Pensa, puoi acquistarla ora e pagarla un po’ alla volta grazie al Tasso Zero di PayPal che ti permette di dividere l’importo in 3 rate.

La consegna gratuita è inclusa nel prezzo! Cosa stai aspettando? Goditi questa console che si adatta alle tue passioni permettendoti di giocare con i tuoi videogiochi preferiti ovunque tu sia. Un’occasione imperdibile per te che ami divertirti.

Perfetta in viaggio, al mare, sui mezzi pubblici, mentre aspetti dal dottore o semplicemente a casa tua collegata al televisore grazie alla pratica dock station. Sfida i tuoi amici! Acquistala adesso a soli 284,99€ con AGOSTO24.