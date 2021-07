Nintendo Switch OLED su Amazon: ecco il preordine

Molto attesa e presentata solo pochi giorni fa, la nuova Nintendo Switch con display OLED da 7 pollici è finalmente disponibile per il preordine su Amazon. Acquistandola oggi sei sicuro di riceverla al day one, senza attese né ritardi (quanto accaduto con i continui sold out di PS5 e Xbox Series X ci ha insegnato qualcosa). Puoi scegliere tra le versioni Bianco/Nero e Blu/Rosso.

La nuova Nintendo Switch (OLED) disponibile su Amazon

Tra gli altri vantaggi di questo aggiornamento hardware la presenza di una porta LAN sulla base, 64 GB di memoria interna (espandibile) e altoparlanti migliorati. L'impiego di una nuova tecnologia per il pannello introduce inoltre benefici in termini di durata della batteria. Per tutti gli altri dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Se compri oggi la nuova Nintendo Switch (OLED) su Amazon la riceverai l'8 ottobre 2021, è garantito. Puoi scegliere tra le colorazioni Bianco/Nero e Blu/Rosso, entrambe al prezzo di 349,99 euro.