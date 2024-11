Nintendo Switch OLED brilla sotto l'albero di Natale a questo prezzo

Non perdere neanche un secondo se per Natale volevi acquistare una Nintendo Switch OLED. Non hai bisogno di aspettare il Black Friday 2024 per poter trovare un’occasione d’oro e completare l’acquisto che sogni da una vita. La console più famosa al mondo, da sfruttare in tre modalità diverse e disponibile a prezzo speciale Grazie a una doppia promozione. Puoi acquistarla a soli €268,91 su eBay grazie a un primo ribasso del 19% e poi al codice NOVEMBRE24 che fa la magia. Sono persino attivi i pagamenti con tre rate PayPal.

Nintendo Switch OLED, non perdere neanche un secondo con questo sconto

È eccezionale e ideale per poter divertirsi sia da soli che in compagnia. La Nintendo Switch OLED è la console gaming definitiva se vuoi avere a disposizione un prodotto che non solo si adatta a diverse età ma rinnova sempre la sua esperienza con mille titoli diversi.

Anzitutto puoi utilizzarla in tre modalità diverse perché puoi collegarla al televisore, puoi usarla come console portatile oppure puoi utilizzare lo stand per sfruttarla in modalità tavolo.

In confezione trovi tutto il necessario per poterla mettere in funzione tra cui la docking station che non solo è il pezzo necessario per il collegamento al televisore, la ricarica ma anche per connetterla alla rete internet tramite porta LAN se non vuoi sfruttare il WiFi.

Rispetto al modello precedente, la OLED ha uno schermo più grande con colori più vivaci e neri profondi per godere di un’esperienza visiva avanzata. Naturalmente non cambia niente in termini di Gameplay visto che hai a disposizione sempre joy-con dotati di sensori di movimento e di accelerazione per simulare armi, strumenti e tanto altro ancora.

A soli 268,91€ su eBay, la Nintendo Switch OLED è la console da non farsi scappare in questo momento. Collegati e usa il codice NOVEMBRE24 per ottenere un extra sconto del 10% e completare il suo acquisto subito.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.