Nintendo Switch OLED in FORTE SCONTO, -70€: affare dell'estate

A sorpresa, Amazon ha deciso di tagliare di 70 euro il prezzo di Nintendo Switch nella sua versione OLED. Si tratta del modello più evoluto e più recente della console ibrida, con i Joy-con proposti nelle colorazioni Blu Neon e Rosso Neon, come visibile in queste immagini. Non lasciarti sfuggire l’occasione e mettila subito nel carrello, per assicurarti una massiccia dose di divertimento in compagnia di tutta la famiglia e dei tuoi amici.

Switch OLED: la console Nintendo in promozione

I miglioramenti introdotti sono notevoli, innanzitutto sul fronte del comparto hardware. Ad esempio, c’è un display da 7 pollici (anziché 6,2 pollici) progettato per diminuire i consumi e aumentare la durata della batteria. Poi, la memoria interna da 64 GB è stata raddoppiata in termini di capacità. La compatibilità è ovviamente garantita con tutti i giochi del catalogo, sia in formato fisico su cartuccia che quelli in digitale da scaricare attraverso lo store ufficiale della grande N. Per saperne di più, dai uno sguardo alla descrizione completa.

Approfitta dello sconto di 70 euro applicato in automatico (non servono coupon o codici promozionali) e acquista la versione OLED di Nintendo Switch al prezzo di soli 279 euro, invece di 349 euro come da listino ufficiale. È l’ideale anche se ti stai per mettere in viaggio, grazie alla possibilità di divertirti in mobilità, scollegando lo schermo dalla base connessa al televisore e portandolo con te ovunque, anche in vacanza.

È venduta e spedita direttamente da Amazon. Inoltre, l’e-commerce assicura la consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine in questo momento (la disponibilità è immediata). Con oltre 17.700 recensioni pubblicate, ha un voto medio che sfiora il perfect score, pari a 4,7/5 stelle.