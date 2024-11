Nintendo Switch OLED + Mario Wonder + 12 mesi abbonamento: risparmio record

Un ricco bundle è ora disponibile su eBay per tutti gli utenti che saranno così veloci da riuscire ad aggiudicarselo. Nintendo Switch OLED + Super Mario Wonder + 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online con un risparmio record. Acquista tutto a soli 287€ circa appena! E no, non stai sognando. Tutto è estremamente reale e sta andando a ruba. Come potrebbe essere altrimenti.

Grazie alla tua nuova Nintendo Switch OLED puoi giocare a tutti i videogame più amati ovunque tu sia quando sei in viaggio e comodamente dal televisore quando sei a casa. Inoltre, arrivando con incluso Super Mario Wonder sei subito pronto per il divertimento. Infine, come se tutto questo già non bastasse, hai anche 12 mesi di Nintendo Switch Online incluso.

Niente male vero? Allora non perdere assolutamente questa super occasione. La ottieni aggiungendo questo ricco bundle al carrello. Poi continua fino alla pagina del metodo di pagamento. Lì inserisci il Coupon NOVEMBRE24 per ottenere questo super sconto pazzesco. Il risparmio è assicurato, ma i vantaggi non sono finiti qua.

Nintendo Switch OLED + Mario Wonder + 12 mesi abbonamento anche a tasso zero

Acquistando su eBay Nintendo Switch OLED + Super Mario Wonder + 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online a sol 287€ hai accesso a un altro incredibile vantaggio. Infatti, selezionando PayPal come metodo di pagamento ottieni la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Cosa stai aspettando? Approfittane subito! Le scorte stanno terminando.

A casa tua arriva la console, con consegna gratuita, e preinstallato il gioco Super Mario Bros Wonder. Goditi tutti i titoli disponibili grazie all’abbonamento Nintendo Switch Online, incluso per 12 mesi, direttamente dalla tua televisione sfruttandola come console o in viaggio dallo spettacolare display da 7 pollici con tecnologia OLED.

Vivi le tue passioni al massimo! Acquista ora questo ricco bundle a soli 287€ circa con il Coupon NOVEMBRE24.