Nintendo Switch OLED: MEGA risparmio di 130€ con l'offerta di eBay

Gli appassionati di videogiochi hanno un motivo in più per correre su eBay. Il noto portale di e-commerce, infatti, ha lanciato una straordinaria offerta dedicata alla Nintendo Switch OLED Blu e Rosso Neon, con un prezzo che passa da 399,90 euro a soli 269,90 euro. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera acquistare la console ibrida più amata di sempre, risparmiando ben 130 euro sul prezzo di listino.

Caratteristiche della Nintendo Switch OLED

La Nintendo Switch OLED è l’ultima evoluzione della celebre console Nintendo, che combina l’esperienza di gioco casalinga con la portabilità. Ecco alcune delle caratteristiche principali che rendono questa versione particolarmente appetibile:

Schermo OLED da 7 pollici : la principale novità di questa versione è il display OLED, che offre colori più vividi e un contrasto superiore rispetto ai modelli precedenti. Questo schermo garantisce un’esperienza visiva senza precedenti, sia in modalità portatile che da tavolo.

: la principale novità di questa versione è il display OLED, che offre colori più vividi e un contrasto superiore rispetto ai modelli precedenti. Questo schermo garantisce un’esperienza visiva senza precedenti, sia in modalità portatile che da tavolo. Capacità di memoria interna da 64GB : maggiorata rispetto ai modelli precedenti, permette di avere più spazio per i giochi e le applicazioni.

: maggiorata rispetto ai modelli precedenti, permette di avere più spazio per i giochi e le applicazioni. Audio migliorato : gli altoparlanti della console sono stati migliorati per offrire un suono più chiaro e coinvolgente durante le sessioni di gioco.

: gli altoparlanti della console sono stati migliorati per offrire un suono più chiaro e coinvolgente durante le sessioni di gioco. Supporto regolabile : la nuova base di supporto è più ampia e stabile, consentendo di posizionare la console in vari angoli per un comfort ottimale durante le sessioni di gioco in modalità da tavolo.

: la nuova base di supporto è più ampia e stabile, consentendo di posizionare la console in vari angoli per un comfort ottimale durante le sessioni di gioco in modalità da tavolo. Dock con porta LAN integrata: la base di ricarica ora include una porta LAN, permettendo una connessione internet più stabile e veloce durante il gioco online.

La Nintendo Switch OLED non è solo un aggiornamento estetico, ma una vera e propria evoluzione tecnologica che migliora significativamente l’esperienza di gioco. Il nuovo display OLED rende ogni gioco un piacere per gli occhi, con colori brillanti e neri profondi che danno vita ai mondi virtuali.

Questa offerta di eBay sulla Nintendo Switch OLED Blu e Rosso Neon a 269,90 euro è un’occasione da non perdere. Con un risparmio di 130 euro rispetto al prezzo di listino, è il momento perfetto per aggiornare la tua console o fare un regalo incredibile a un appassionato di videogiochi. Approfitta di questa promozione limitata e scopri il meglio del gaming con la nuova Nintendo Switch OLED.