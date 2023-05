Nintendo Switch OLED sotto 300 euro su eBay: offerta da non perdere!

La Nintendo Switch è indubbiamente una delle console più vendute al mondo e, nella variante OLED, è ancora più intrigante a causa del pannello dalla qualità superiore. Ebbene, sappiate che proprio tale iterazione della console nipponica risulta attualmente disponibile su eBay a poco meno di 300 euro grazie a un taglio del 15% sul prezzo consigliato dal produttore.

Nintendo Switch OLED in sconto su eBay: i dettagli

Lo sconto attualmente proposto da un rivenditore italiano sulla piattaforma di e-commerce citata consente di aggiudicarsi Nintendo Switch OLED a 51 euro in meno, ovvero a 298,99 euro. Si tratta di un modello nuovo d zecca con capacità di memorizzazione pari a 64 GB e risoluzione pari a 1280×720 pixel Il display da 7 pollici è una certezza e permette di godersi centinaia di giochi eccezionali in portabilità – tra cui il nuovo Zelda per Switch – o, tramite dock, connettendolo al televisore e posizionandosi ovunque si preferisca con i controller Joy-con wireless, associabili a un apposito accessorio per incrementare l’ergonomia.

L’offerta su eBay ora attiva è ottima e, soprattutto, sicura: il rivenditore gode del 99,6% di feedback positivi su quasi trentamila recensioni da parte dei clienti eBay. La spedizione è gratuita e avviene in tre giorni, mentre il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Google Pay. Il reso può essere effettuato in 30 giorni in caso di necessità, ma l’acquirente deve pagare le spese di spedizione per la restituzione della console.

Se volete quindi acquistare Nintendo Switch OLED dovete affrettarvi, poiché il venditore ha già spedito 1.499 unità e, stando a quanto visibile nella pagina del prodotto, la quantità disponibile è attualmente limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.