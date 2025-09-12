Nintendo riporta in vita il Virtual Boy per Switch e Switch 2

Il Virtual Boy è stato per certi versi troppo avanti in relazione ai suoi tempi: ha introdotto la realtà virtuale almeno vent’anni prima della realtà virtuale. La console, lanciata da Nintendo a metà anni ’90, non ha avuto il successo sperato. Anzi, per dirla tutta, si è rivelata un vero e proprio flop, soprattutto dal punto di vista commerciale, tanto che la produzione durò meno di un anno e la vendita non fu mai nemmeno avviata in Europa. Ebbene, trascorsi tre decenni, sta per tornare su Switch e sulla nuova Switch 2.

Virtual Boy sta per tornare su Switch e Switch 2

L’annuncio è appena giunto, durante l’evento Direct trasmesso dalla casa di Super Mario. Sarà un accessorio che riprenderà in tutto e per tutto il design dell’originale, sostituendo però lo schermo stereoscopico monocromatico (rosso) con il display delle console attuali. Andranno dunque inserite al suo interno, come mostrato dall’immagine qui sotto.

C’è già una data di lancio: è fissata per il 17 febbraio 2026, dunque tra qualche mese. La fase di preordine inizia oggi, riservata in esclusiva a chi ha un abbonamento Switch Online e attraverso il My Nintendo Store.

Ci saranno 14 giochi distribuiti gradualmente per questa riedizione del Virtual Boy, sotto forma di pacchetto aggiuntivo del catalogo Nintendo Classics. Tra questi figurano anche Mario’s Tennis, Galactic Pinball, Tetris 3D e Teleroboxer.

A proposito di realtà virtuale, tra i produttori di console (dunque non considerando Meta con la linea Quest), Sony è l’unica a puntare su questa tecnologia. Il suo visore più recente, il modello PS VR2 compatibile esclusivamente con PlayStation 5, ha un potenziale elevato, ma i titoli a supporto scarseggiano. Microsoft non ha mani nemmeno preso in considerazione l’ipotesi di lanciare un dispositivo dedicato. Chissà che Nintendo non ci stia pensando e che il ritorno del Virtual Boy non costituisca un primo indizio.