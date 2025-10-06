 NiPoGi AK1 Plus a 132 euro è il miglior affare Mini PC di oggi
NiPoGi AK1 Plus a 132 euro è il miglior affare Mini PC di oggi
Processore Intel e due uscite HDMI 4K per NiPoGi AK1 Plus: il Mini PC è in sconto su Amazon e lo puoi acquistare a prezzo stracciato.

NiPoGi AK1 Plus è in offerta a tempo su Amazon e lo puoi mettere sulla tua scrivania a prezzo stracciato, ma solo per poche ore. Ti segnaliamo lo sconto che sta proponendo il Mini PC a 132 euro, il minimo storico da quando è in vendita. Non lasciarti sfuggire l’occasione, le sue caratteristiche sono adatte anche alla produttività quotidiana, senza dimenticare lo studio e l’intrattenimento multimediale nel tempo libero.

Compra il Mini PC in forte sconto

L’offerta su NiPoGi AK1 Plus: Mini PC con CPU Intel

Diamo un’occhiata di seguito alle sue specifiche tecniche più importanti, rimandando alla descrizione completa per altri dettagli. All’interno del suo case compatto, silenzioso e ottimizzato per dissipare il calore in modo efficiente integra il processore Intel N95 con architettura Alder Lake e GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 256 GB (espandibile fino a 2 TB), connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet, tre porte USB 3.0, due USB 2.0 e jack audio e due uscite HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

NiPoGi AK1 Plus: le specifiche tecniche del Mini PC

In questo momento lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 132 euro, ma si tratta di un’offerta a tempo che terminerà tra poche ore. Non servono coupon o codici. Il Mini PC di NiPoGi (modello AK1 Plus) è spedito da Amazon attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari.

NiPoGi Mini PC 8GB DDR4 + 256GB M.2 SSD, Mini Computer, AK1Plus 12th Ιntel Alder Lake-Ν95 (fino a 3.4GHz, 4C/4T), Gigabit Ethernet, 4K UHD, Dual Wi-Fi, BT 4.2 Office Desktop PC

Compra il Mini PC in forte sconto

Segnaliamo infine che la confezione include l’adattatore per l’alimentazione, il manuale utente, un cavo HDMI e il supporto VESA per chi desidera montarlo dietro allo schermo. La disponibilità è immediata con la consegna gratis garantita entro domani.

6 ott 2025

Davide Tommasi
6 ott 2025
