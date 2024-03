NiPoGi AK1 Plus: guada che occasione il Mini PC (SCONTO)

Scende al suo prezzo minimo storico uno dei Mini PC più apprezzati tra quelli da destinare alla produttività di base, allo studio, alla navigazione e all’intrattenimento multimediale. In questo momento, NiPoGi AK1 Plus è in forte sconto su Amazon con un’offerta che rappresenta un’occasione da cogliere al volo per chi è alla ricerca di un dispositivo della categoria da mettere sulla propria scrivania. Vediamo quali sono le sue caratteristiche per metterne in evidenza i punti di forza.

Mini PC: NiPoGi AK1 Plus al minimo storico

Ecco le specifiche tecniche integrate: processore Intel N95 di dodicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM DDR4, unità SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati (espandibile), Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, tre porte USB 3.0 e due USB 2.0, due uscite video HDMI per la connessione simultanea a due monitor con supporto alla risoluzione 4K, jack audio e slot Ethernet. Per saperne di più rimandiamo alla descrizione completa sull’e-commerce.

Al prezzo finale di soli 149 euro, il più basso di sempre da quando è in vendita, NiPoGi AK1 Plus è un ottimo affare da mettere sulla scrivania. Lo sconto è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali.

La disponibilità è immediata e Amazon garantisce la spedizione gratuita con la consegna assicurata entro un paio di giorni per chi effettua subito l’ordine. Oltre al Mini PC, nella confezione sono inclusi l’alimentatore, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto VESA per chi desidera montarlo dietro allo schermo.