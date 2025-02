NiPoGi E1: ecco il Mini PC con Intel N150 a METÀ PREZZO

Oggi trovi su Amazon a metà prezzo un Mini PC con CPU recente e adatto al lavoro: è NiPoGi E1. A proporlo è l’offerta che ti segnaliamo qui. Non fatichiamo a immaginare che potrebbe andare a ruba, lo sconto del 50% farà gola a molti. Le dimensioni sono davvero compatte: il case occupa solo 10x10x4 centimetri sulla scrivania. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente e il supporto VESA per il montaggio dietro lo schermo.

Le specifiche tecniche del Mini PC in offerta: NiPoGi E1

Come anticipato, integra il processore Intel N150 di ultima generazione, per assicurare prestazioni sempre all’altezza delle aspettative, anche nell’ambito della produttività, affiancato da 16 GB di RAM e da un’unità SSD da 512 GB di tipo M2 (espandibile fino a 2 TB). A questo si aggiungono la connettività Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2 ed Ethernet, due porte USB 3.2 Type-A e altre due USB 2.0 Type-A, il jack audio e le uscite HDMI 2.0 e DisplayPort 2.0 per il collegamento simultaneo a due monitor con supporto alla risoluzione 4K. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del prodotto.

Grazie allo sconto del 50% proposto in questo momento (è applicato in automatico, non ci sono coupon da attivare) puoi acquistare NiPoGi E1 al prezzo finale di soli 199 euro, nella configurazione appena descritta. La disponibilità è immediata.

Inoltre, Amazon si occupa direttamente della spedizione, assicurando la consegna gratuita entro domani se lo ordini subito. Concludiamo segnalando il voto medio assegnato da centinaia di recensioni: è 4,5/5.