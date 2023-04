NiPoGi GK3 Plus: doppio sconto sul Mini PC con Windows 11

Approfittando del doppio sconto proposto oggi su Amazon è possibile allungare le mani su NiPoGi GK3 Plus: alla riduzione di prezzo applicata in automatico dall’e-commerce si aggiunge un coupon dedicato da attivare, portando così il Mini PC al suo minimo storico. Passiamo in rassegna le caratteristiche che lo rendono adatto a gestire le operazioni quotidiane della produttività, ma anche studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale, iniziando dal sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato con licenza ufficiale Microsoft.

Mini PC in offerta: l’affare NiPoGi GK3 Plus

All’interno del suo case compatto trovano posto le seguenti specifiche tecniche: processore Intel Alder Lake N95 di dodicesima generazione con GPU Intel UHD Graphics integrata, 16 GB di RAM, unità SSD da 512 GB per l’archiviazione, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, slot Ethernet, due uscite video HDMI e una VGA per la connessione simultanea a tre monitor con supporto alla risoluzione 4K, porte USB 3.0 e 2.0, jack audio per il microfono. Il design è studiato in modo da favorire un’ottimale dissipazione del calore in modo silenzioso. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare NiPoGi GK3 Plus al prezzo finale di soli 249 euro invece di 379 euro, grazie allo sconto totale di 130 euro di cui approfittare anche attivando il coupon dedicato. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida la promozione: il consiglio è di approfittarne finché in tempo e prima del prevedibile sold out.

Amazon garantisce la disponibilità immediata e la spedizione gratuita con consegna a domicilio in un solo giorno. In altre parole, se effettui subito l’ordine, entro domani il Mini PC sarà a casa tua, sulla tua scrivania, pronto ad affiancarti in ogni attività quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.