NiPoGi T6 Pro: coupon -50€ per il Mini PC Stick con W11

L’ingombro è simile a quello di uno smartphone, ma al suo interno racchiude le componenti di un computer: NiPoGi T6 Pro è un Mini PC Stick completo e versatile, che in un attimo può trasformare qualsiasi monitor o televisore in una postazione per il lavoro, lo studio, la navigazione o l’intrattenimento multimediale. Oggi merita una segnalazione su queste pagine poiché protagonista di un’ottima offerta Amazon che permette di acquistarlo a prezzo stracciato, semplicemente attivando il coupon sconto dal valore di 50 euro dedicato all’articolo. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza.

Mini PC Stick: forte sconto su NiPoGi T6 Pro (coupon)

Il sistema operativo è Windows 11 con licenza ufficiale Microsoft. Queste, invece, le specifiche tecniche integrate: processore Intel Celeron J4125 con GPU ‎Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM DDR4, 128 GB di memoria interna per l’archiviazione dei dati, Wi-Fi dual band, Bluetooth 4.2, uscita video HDMI con supporto alla risoluzione 4K e due porte USB 3.0 Type-A. Le dimensioni sono pari a 11,9×4,8×1,8 centimetri, il peso si attesta a soli 370 grammi. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento, attivando il coupon sconto dedicato con un click, hai la possibilità di acquistare NiPoGi T6 Pro al prezzo finale di 149 euro invece di 199 euro come da listino. Un’ottima occasione per chi desidera poter contare su un’alternativa smart e versatile ai computer tradizionali, da portare sempre con sé nello zaino, nella borsa e persino in tasca.

La disponibilità è immediata con spedizione gratuita a domicilio garantita da Amazon in un solo giorno: dunque, se lo ordini subito, il Mini PC Stick sarà a casa tua entro domani, pronto a trasformare qualsiasi monitor o televisore in una postazione desktop completa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.