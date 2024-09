Nitrux 3.6.1 rilasciata con supporto linguistico migliorato

Lo sviluppatore Uri Herrera ha annunciato oggi il rilascio e la disponibilità generale di Nitrux 3.6.1. Si tratta dell’ultima ISO di questa distribuzione rolling-release, immutabile e systemd-free basata su Debian GNU/Linux e che utilizza OpenRC. Basato sul kernel Linux 6.9 con Liqurix, Nitrux 3.6.1 è comunque un aggiornamento minore. Tra le principali novità vi è un supporto linguistico migliorato. Tra le nuove lingue incluse vi sono: ucraino, georgiano, coreano, curdo, rumeno, slovacco, sloveno, albanese, serbo, svedese, turco, catalano, tataro di Crimea, ceco, gallese, danese, greco moderno, estone, persiano, finlandese, gaelico irlandese e hindi.

Nitrux 3.6.1: migliori prestazioni ed esperienza di installazione ottimizzata

Nitrux 3.6.1 ha introdotto anche una nuova app. Si tratta del gestore di pacchetti pipx che installa ed esegue applicazioni Python in un ambiente isolato. Oltre a ciò, questa nuova versione include i launcher desktop per installare la suite LibreOffice e l’interfaccia grafica Bauh per la gestione del software Linux. Per gli utenti di laptop, Nitrux 3.6.1 promette una durata della batteria migliorata con la configurazione TLP aggiornata. Sono stati poi aggiunti gli ultimi driver Mesa 24.2.1 e NVIDIA 560.35.03 e migliori prestazioni di sistema con la configurazione Sysctl aggiornata.

Poiché Nitrux 3.6.1 è progettato come un nuovo supporto di installazione per gli utenti che desiderano distribuire il sistema operativo immutabile systemd-free su nuovo hardware, offre un’esperienza di installazione migliorata. Inoltre, per gli utenti che desiderano mantenere aggiornate le proprie installazioni Nitrux, l’utility Nitrux Update Tool System (NUTS) è stata aggiornata alla v. 2.1.6. Questa versione aggiunge sezioni a nuts-ccu per contrassegnare file e directory da rimuovere, ordina correttamente i servizi OpenRC e rimuove il codice non necessario. Infine, in questa release sono stati risolti anche un paio di bug. Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina di annuncio della release. Nitrux 3.6.1 è già disponibile per il download dal sito web ufficiale.