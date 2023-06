No social agli under-13: proposta di legge Azione-Iv

Azione e Italia Viva hanno deciso di agire al fine di limitare l’accesso ai social media ai minori. Presso la Camera dei Deputati e il Senato verrà depositata a breve una proposta di legge che mira a consentire l’accesso alle piattaforme social solo dai 14 anni in su. Ecco cosa ne pensano Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Iv, e coloro che hanno presentato la proposta a Montecitorio, ovvero Carlo Calenda, Mara Carfagna, Elena Bonetti e Giulia Pastorella.

Niente social agli under-13

Durante la conferenza i rappresentanti di Azione-Iv sono stati piuttosto chiari: per loro, la situazione della famiglia media italiana è a oggi preoccupante, in quanto già dagli 11 anni in poi i minori si iscrivono alle piattaforme social, finendo per trascorrere anche più di tre ore al giorno guardando lo schermo degli smartphone. La dipendenza dai social network come Facebook, Instagram e TikTok porta dunque a un aumento dei casi di depressione, disturbi del sonno, dell’alimentazione e anche cyberbullismo.

La rete è in effetti un luogo che non perdona, specialmente sui social dove basta un nickname per nascondersi e sentirsi tutelati a lasciare commenti poco gradevoli ad altri utenti dall’età non determinata.

L’idea di Azione-Iv, pertanto, è quella di alzare l’età minima per il consenso al trattamento dei dati, portandola da 14 a 15 anni. Tra i 13 e i 15 anni, invece, dovranno essere i genitori ad esprimere il consenso per l’accesso ai social tramite un processo di certificazione dell’età ancora da pianificare, progettare e implementare. La verifica dell’età dovrebbe avvenire grazie a una terza parte – operatori o Identity Provider accreditati –, nel modo più sicuro possibile e con una quantità di dati minima, per tutelare la privacy delle famiglie.

La proposta segue l’esempio francese, dove una legge recentemente approvata vieta l’accesso ai minori di 15 anni e prevede controlli severi sull’età da parte dei social stessi, Ogni violazione porta a sanzioni nei confronti dei gestori stessi, che arriveranno fino al 4% del loro fatturato globale in Italia.

Secondo quanto affermato da Calenda e Carfagna, i social media costituiscono un problema per il benessere mentale dei giovani e va affrontato, anche con una massiccia campagna informativa.