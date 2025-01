Nobara 41: la distro Linux pensata per giocare si aggiorna

Nobara 41 è l’ultima versione di una distribuzione Linux, basata su Fedora, pensata per il gioco. È sviluppata da un ingegnere conosciuto per la realizzazione di Proton-GE ed è stata rilasciata per la prima volta a luglio del 2022. Mira ad offrire agli utenti un ambiente completo, anche per l’uso quotidiano con qualsiasi altra attività, colmando il “vuoto” di Fedora che non fa uso di pacchetti di terze parti.

Come per molte altre distribuzioni, è disponibile in versioni dotate di ambiente desktop proprietario e basato su KDE, oppure GNOME, KDE Plasma, ma anche Steam-HTPC: una versione che fa sempre uso di KDE per somigliare a Steam Deck, da installare sia nei sistemi da salotto che nelle console portatili. Nell’ultimo aggiornamento vengono introdotte una serie di novità, tra cui l’uso della versione open source dei driver Nvidia.

Nobara 41 passa al driver Nvidia open source

Come accennato prima, Nobara 41 usa ora come driver grafico predefinito la versione open source di Nvidia, insieme all’opzione “cuda-deve” per il supporto alle funzionalità CUDA. Non manca l’ultima versione dei driver Vulkan per migliorare il supporto ad alcuni giochi, insieme alle librerie gallium di mesa compilate con il codec x264/x265 per migliorare la registrazione a schermo.

Lo strumento Nobara Driver Manager viene aggiornato con la possibilità di installare i driver wireless di Broadcom, insieme alla possibilità di cercare, installare, rimuovere e gestire facilmente le app Flatpak. Le novità comprendono anche l’utilità Welcome, che rende possibile installare Discord dal canale Flatpak Beta grazie al supporto della condivisione dello schermo su Wayland. Sempre dallo stesso canale è anche disponibile Blender, con il supporto ai codec H.264 tramite FFmpeg.

Nobara 41 aggiorna poi lo strumento Updater, che ora è in grado di rilevare i pacchetti HTPC installati e altre funzionalità. Viene introdotto un nuovo strumento chiamato Nobara Tweak Tool, per controllare il montaggio automatico delle partizioni con pochi clic. L’aggiornamento del kernel consente ora di usare i controller Xbox Elite e Xbox Elite 2, grazie al driver Bluetooth “xpadneo”, oltre al supporto AMD ROCm distribuito nei repository ufficiali di Fedora Linux.

La nuova versione della distribuzione è ora basata su Linux 6.12 LTS e i cambiamenti completi sono consultabili nella pagina dedicata all’annuncio. Tutti i download sono disponibili nel sito ufficiale.