Nobel fisica 2025 per studi sulla meccanica quantistica

La Royal Swedish Academy of Sciences ha assegnato il Premio Nobel per la fisica 2025 a John Clarke, Michel H. Devoret e John M. Martinis per la scoperta dell’effetto tunnel quantistico macroscopico e della quantizzazione dell’energia in un circuito elettrico. I loro studi di 40 anni fa hanno permesso di realizzare i moderni telefoni cellulari e i computer quantistici.

Superconduttori e tunnel quantistico

John Clarke è professore della University of California a Berkeley. Michel H. Devoret è professore delle Yale University e University of California a Santa Barbara (ha lavorato come responsabile hardware del team Quantum AI di Google). John M. Martinis è professore della University of California a Santa Barbara e attualmente Chief Scientist of Quantum Hardware del team Quantum AI di Google.

I tre fisici hanno condotto una serie di esperimenti nel 1984 e 1985 con un circuito elettronico realizzato con due superconduttori (componenti che conducono corrente senza nessuna resistenza elettrica). I semiconduttori erano separati da un sottile strato di materiale isolante che forma una giunzione Josephson.

Gli esperimenti dei tre Premi Nobel hanno dimostrato che le proprietà della meccanica quantistica sono valide anche a livello macroscopico. Sono stati in grado di controllare i fenomeni che si verificavano quando passava una corrente nel circuito, ovvero quando gli elettroni attraversavano la barriera isolante grazie all’effetto tunnel. Le particelle cariche che si muovevano attraverso il superconduttore formavano un sistema che si comportava come se fossero un’unica particella che riempiva l’intero circuito.

La dimostrazione dell’effetto tunnel in un circuito fisico ha portato alla realizzazione dei moderni telefoni cellulari e ai computer quantistici. La cerimonia di premiazione avrà luogo a Stoccolma il 10 dicembre. I tre vincitori si divideranno 11 milioni di corone svedesi (circa 1 milione di euro).