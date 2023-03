Nokia pronta a portare antenne 4G sulla Luna

Mentre sulla Terra proseguono gli studi sulla rete 6G, che dovrebbe diventare disponibile tra 2028 e 2030 a partire dalla Corea del Sud, uno dei paesi in testa per la corsa alla sesta generazione, Nokia guarda alla luna. Non è uno scherzo: la storica società finlandese ha in programma di lanciare servizi Internet 4G sul nostro caro satellite entro la fine dell’anno, con l’obiettivo di consentire agli astronauti della missione Artemis 1 della NASA una connessione stabile durante la permanenza sul suolo lunare.

Il ritorno sulla luna con Nokia

Il gruppo di telecomunicazioni prevede infatti di stabilire una rete 4G sulla luna nei prossimi mesi utilizzando un razzo SpaceX. Porterà, per l’esattezza, una stazione base dotata di antenna immagazzinata in un lander lunare Nova-C e un rover ad energia solare di accompagnamento, cosicché la rete risulti sempre alimentata. La connessione LTE che verrà creata tra lander e rover, pertanto, consentirà infine un collegamento tra gli astronauti che si trovano proprio sulla luna, a distanze variabili a seconda delle missioni di ricerca locali.

Per Nokia, questi strumenti saranno in grado di resistere alle condizioni estreme dello spazio, e si tratta della dimostrazione che le reti terrestri possono soddisfare le esigenze di comunicazione delle future missioni spaziali. In breve, è chiaro che la società voglia assicurarsi una posizione di rilievo nella fornitura di infrastrutture di telecomunicazione per i viaggi nello spazio.

La NASA ha scelto Nokia nel 2020 e chissà, infatti, se resterà il partner ufficiale per i prossimi decenni. La missione Artemis II a breve vedrà la presentazione dei primi astronauti che arriveranno sulla luna dopo la storica Apollo 17 del 1972 e, per questa nuova avventura, Nokia sarà con loro.