Nokia G11 Plus scontato di €60 su Amazon: è il nuovo MINIMO STORICO

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 13 scontato su Amazon a pochi giorni dal lancio non è l’unico modello di fascia bassa proposto a un prezzo più competitivo dal gigante dell’e-commerce. Oltre al telefono asiatico, infatti, in promozione si trova anche Nokia G11 Plus, proposto ora al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto di 60 euro. Se cerchi un’alternativa ancora più economica al prodotto Xiaomi, questa è la scelta giusta!

Scopri Nokia G11 Plus su Amazon

Senza ulteriori indugi, guardiamo le caratteristiche dello smartphone. Nokia G11 Plus è modesto e funzionale: schermo HD+ da 6,5 pollici con notch a goccia per ospitare la fotocamera anteriore da 8 megapixel, seguita posteriormente da due sensori con principale da 50 MP. Un kit di tutto rispetto, molto buono per una esperienza multimediale convincente con film, serie TV, fotografie e video.

La batteria da 5.050 mAh offre fino a 3 giorni con una sola ricarica, complice la funzione Super Battery Saver, mentre il chip Unisoc T606 sotto la scocca offre le performance necessarie ad attività semplici, ma non il multitasking intenso che altri telefoni sotto i 200 euro possono garantire. Il sistema operativo Android 12 – Android 13 è disponibile per download – otterrà poi altri due anni di aggiornamenti di sicurezza mensili, il doppio rispetto a quanto fornisce la concorrenza.

Su Amazon, quindi, lo smartphone è disponibile a 109,99 euro anziché al prezzo consigliato di 169,99 euro. Il pagamento puoi completarlo anche a rate con Cofidis selezionando l’apposita opzione al check-out, mentre la consegna è garantita in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.