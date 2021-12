Nokia G20: uno smartphone economico con il BOTTO

Acquistare uno smartphone economico non significa doversi accontentare di qualcosa che non ci piace. Anche con un budget ristretto è possibile acquistare dei dispositivi eccezionali come, ad esempio, Nokia G20. Questo smartphone, infatti, costa appena 172,00€ grazie alla promozione in corso su Amazon ma non manca di nulla.

Le spedizioni sono finanche gratuite e avvengono prima di Natale e se vuoi puoi pagare con finanziamento a Tasso Zero. Cosa potresti voler di più?

Nokia G20: tutti i dettagli su questo smartphone

Nokia G20 è uno smartphone semplice ma con tutto al posto giusto. Disponibile in colorazione Blue ti stupirà per qualità e autonomia perché sì, la batteria è veramente eccezionale.

Monta un display in risoluzione HD+ da 6,5 pollici che ti permette di guardare contenuti video e non solo in tutto il loro splendore. Anche la navigazione tra le applicazioni è super agevole. In più ti faccio notare che ha persino dei bordi estremamente sottili che sono un valore aggiunto.

Per non farti mancare nulla ha come processore un modello Octa Core che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 Gb di memoria facilmente espandibili mediante Micro SD. Poi non può non esserci un apparato fotografico con tanto di sensore principale da 48 megapixel per godertelo fino in fondo.

Cosa stai aspettando? Non temere, gli aggiornamenti sono garantiti da qui a 3 anni e si tratta persino di un modello appena uscito dunque non puoi avere dubbi.

Acquista subito il tuo Nokia G20 su Amazon a soli 172,00€. Lo ordini e lo ricevi senza alcun costo aggiuntivo prima di Natale. Per pagarlo con finanziamento opta per Cofidis al momento del checkout.