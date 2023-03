Nokia G22, lo smartphone che puoi riparare da te, è arrivato!

La notizia era nell’aria da diverse settimane, ma l’ufficializzazione è arrivata proprio in queste ore. HMD Global, la casa degli smartphone Nokia, annuncia la disponibilità in Italia di Nokia G22, il primo smartphone riparabile del marchio finlandese progettato in collaborazione con iFixit, massimi esperti per quanto concerne la riparazione dei dispositivi elettronici al posto del loro smaltimento immediato.

Nokia G22 segue la rivoluzione della riparabilità

L’obiettivo della massima sostenibilità nel mercato smartphone fino a oggi è stato seguito con dedizione solo da Fairphone, società olandese ormai nota in tutto il mondo per il suo dispositivo mobile modulare, dalle componenti sostituibili con estrema facilità. Nokia segue la sua strada, ottenendo il supporto di iFixit e offrendo ai consumatori la possibilità di essere riparato grazie ai pezzi di ricambio dal facile accesso.

Batteria, display e porta di ricarica sono solo alcune delle parti che i clienti potranno richiedere in caso di necessità di riparazione, e la loro sostituzione è davvero semplice. Ad assicurarlo è lo stesso CEO di iFixit:

“Nokia G22 rappresenta la direzione che il mercato della telefonia deve intraprendere e abbiamo bisogno che altre aziende seguano il loro esempio nella progettazione dei device, dando maggiore priorità alla sostenibilità. Problemi alla batteria, porta di ricarica piegata o danni allo schermo sono alcune delle casistiche più comuni che gli utenti di smartphone devono affrontare; quindi, nel lungo periodo, avere la possibilità di sostituire facilmente queste parti può far risparmiare ai consumatori tempo e denaro.”

Le specifiche tecniche di Nokia G22

Nokia G22 si presenta con un design elegante e tutt’altro che complesso, specialmente sul retro dove si posiziona una cover in plastica riciclabile al 100%. La batteria da 5.050 mAh non è rimovibile, ma può essere sostituita in cinque minuti utilizzando gli utensili del mestiere. Lo schermo è invece un pannello da 6,52 pollici con refresh rate di 90Hz e risoluzione pari a 1600×720 pixel, ovvero HD+. Sotto la scocca si trovano dunque il chipset Unisoc T606, 4 GB di RAM e 64/128 GB di archiviazione espandibile con microSD.

Il comparto fotocamera è caratterizzato da un sensore frontale da 8 megapixel, accompagnato sul retro da tre lenti rispettivamente da 50, 2 e 2 megapixel, con gli ultimi due per profondità e macro. Lato connettività, dunque, notiamo il supporto a WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5, GPS, NFC, LTE e porta USB Type-C. Infine, il sistema operativo è Android 12, con aggiornamenti di sistema assicurati per due anni e patch di sicurezza mensili per tre anni.

Prezzi, disponibilità e accessori

Nokia G22 è disponibile direttamente sul sito ufficiale Nokia nel colore Meteor Grey nelle configurazioni 4/64 e 4/128 GB a partire da 199 euro. Per quanto riguarda la versione Lagoon Blue, invece, sarà disponibile nel mercato italiano a partire dalle prossime settimane.

Il Kit di riparazione è disponibile a 5 euro su iFixit.com. I singoli pezzi di ricambio senza Kit sono disponibili ai seguenti prezzi: