Nokia G22: primo smartphone riparabile di HMD Global

Domani inizia il Mobile World Congress 2023 di Barcellona. HMD Global sarà presente alla manifestazioni con tre nuovi smartphone: Nokia G22, C32 e C22. Il modello più interessante è senza dubbio il Nokia G22, ma non per le sue specifiche. Si tratta infatti del primo dispositivo riparabile del produttore finlandese. Gli utenti troveranno componenti, tool e guide sul sito di iFixit.

Nokia G22: riparabile e sostenibile

Il Nokia G22 ha una cover posteriore in plastica riciclabile al 100%. Lo smartphone non ha una batteria rimovibile, ma con gli utensili adatti è possibile sostituirla in cinque minuti. Gli utenti possono anche sostituire lo schermo danneggiato e la porta di ricarica. I pezzi di ricambio verranno offerti per almeno cinque anni.

Il Nokia G22 ha uno schermo da 6,52 pollici (1600×720 pixel e refresh rate di 90 Hz) e integra il processore Unisoc T606, affiancato da 4 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con microSD. La fotocamera frontale nel notch a V ha un sensore di 8 megapixel, mentre le tre fotocamere posteriori hanno sensori da 50, 2 e 2 megapixel (standard, profondità e macro).

Altre specifiche sono: connettività WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 5, GPS, NFC e LTE, porta USB Type-C, lettore di impronte digitali laterale, jack audio, batteria da 5.050 mAh con ricarica rapida da 20 Watt e sistema operativo Android 12. Il prezzo è 179 euro.

HMD Global ha annunciato che i Nokia C32 e Nokia C22 con caratteristiche hardware inferiori, ma su entrambi è installato Android 13 (versione Go sul Nokia C22). I prezzi sono 139 e 129 euro, rispettivamente. L’azienda finlandese ha infine comunicato che sposterà la produzione degli smartphone in Europa (finora effettuata nella fabbriche di Foxcoon).

