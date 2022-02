Nokia PureBook Pro: notebook con Intel Alder Lake

Il marchio Nokia è ritornato sul mercato dei dispositivi mobile grazie ad HMD Global. Ora l’azienda finlandese porta in Europa i notebook Nokia PureBook Pro (finora venduti solo in alcuni paesi), in seguito all’accordo sottoscritto con la startup francese OFF Global. I primi due modelli integrano un processore Intel basato sull’architettura Alder Lake.

Nokia PureBook Pro: specifiche e prezzi

I notebook Nokia PureBook Pro hanno un telaio in alluminio offerto in quattro colori: blu, grigio scuro, rosso e argento. L’unica differenza tra i due modelli è rappresentata dalla diagonale dello schermo full HD (1920×1080 pixel): 15,6 e 17,3 pollici.

La dotazione hardware comprende il processore Intel Core i3-1220P (2 P-core e 8 E-core) con frequenza massima di 4,4 GHz, 8 GB di memoria DDR4 e SSD PCIe NVMe M.2 da 512 GB. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 5 (802.11ac) e Bluetooth 5.0. Sono inoltre presenti la webcam da 2 megapixel, lettore di impronte digitali, tastiera retroilluminata, card reader microSD, jack audio da 3,5 millimetri, quattro altoparlanti, due porte USB 3.2 Type-C e una porta USB 3.2 Type-A.

La batteria con capacità di 63 Wh (15,6 pollici) e 57 Wh (17,3 pollici) supporta la ricarica rapida tramite porta USB Type-C (60% in 30 minuti). Il sistema operativo installato è ovviamente Windows 11. Il Nokia PureBook Pro arriverà in 22 paesi (Italia inclusa) nel corso dei prossimi mesi. I prezzi sono 699,00 euro (15,6 pollici) e 799,00 euro (17,3 pollici). Ulteriori informazioni verranno comunicate da OFF Global durante il MWC 2022 di Barcellona.