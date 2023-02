Gli smartphone 5G di Nokia saranno prodotti in Europa

Il marchio Nokia è protagonista del Mobile World Congress 2023 in corso a Barcellona, grazie ad alcuni annunci di rilievo, l’ultimo dei quali giunge da HMD Global e riguarda il trasferimento in Europa della produzione degli smartphone 5G, così come la fase di test sui dispositivi. Avverrà attraverso un processo strutturato in più step, il primo dei quali è già stato avviato.

Produzione e test in Europa per gli smartphone 5G di Nokia

L’obiettivo è quello di incrementare la sicurezza, operando in modo pienamente conforme a quanto prevedono le rigorose normative UE in vigore e grazie alla partnership con alcune realtà locali. Al tempo stesso, sarà possibile mantenere la versatilità offerta dalle funzionalità personalizzate incluse nei telefoni. Queste le parole di Jean-Francois Baril, Co-Founder, Chairman e nd CEO di HMD Global.

Siamo molto lieti di annunciare questo primo passo nel nostro percorso di trasferimento della produzione di dispositivi 5G in Europa. Il marchio Nokia ha una lunga storia di successi nel mercato europeo e con questa mossa continueremo a rafforzare la nostra posizione di unico grande fornitore europeo di smartphone.

Come si legge nel comunicato giunto in redazione, HMD continuerà ad applicare la metodologia Software Security e Privacy by Design. Inoltre, dal 2019, i dati di utenti e aziende sono archiviati ed elaborati su server in Finlandia. Conclude Baril.

I nostri clienti si fidano di noi per l’offerta di dispositivi sicuri, durevoli e sostenibili, e noi manteniamo questa promessa lavorandoci a stretto contatto per soddisfare le loro esigenze in materia di sicurezza. I nostri piani futuri prevedono ulteriori investimenti in software security, così da poter offrire ai nostri clienti programmi e funzioni di sicurezza personalizzate.

Gli altri annunci giunti dal MWC 2023 in merito al brand riguardano il debutto dello smartphone riparabile Nokia G22 e l’introduzione di un nuovo logo per il gruppo finlandese, attraverso un restyling che manda in pensione quello impiegato per oltre mezzo secolo.

