Nokia T20: tablet da 10 pollici con Android 11

A distanza di quasi sette anni dal Nokia N1, HMD Global ha annunciato il nuovo Nokia T20, un tablet Android di fascia medio-bassa con schermo da 10 pollici. Dopo aver presentato numerosi smartphone, il produttore finlandese entra dunque nel mercato dominato da Apple con i suoi iPad. Il dispositivo sarà in vendita dall'8 ottobre.

Nokia T20: specifiche e prezzo

Il Nokia T20 possiede un telaio in alluminio e uno schermo da 10,4 pollici con risoluzione 2K (2000×1200 pixel) e filtro per la luce blu. La dotazione hardware comprende il processore octa core Unisoc T610 (due core ARM Cortex-A75 a 1,8 Ghz e sei core ARM Cortex-A55 a 1,8 GHz), 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo, due microfoni, jack audio da 3,5 millimetri, fotocamere posteriore da 8 megapixel e frontale da 5 megapixel, porta USB Type-C e batteria da 8.200 mAh che offre un'autonomia fino a 15 ore di navigazione web, 7 ore di chiamate e 10 ore di riproduzione video.

Il sistema operativo è Android 11. HMD Global promette due anni di aggiornamenti (quindi fino ad Android 13) e tre anni di patch mensili. Gli utenti troveranno i servizi Google Kids Space e Google Entertainment Space. Il tablet ha ricevuto inoltre la certificazione Android Enterprise Recommended, quindi può essere utilizzato anche in azienda.

Sul Nokia T20 sono preinstallate le app Spotify Free per l'accesso gratuito a oltre 70 milioni di brani musicali e ExpressVPN (30 giorni gratis) per navigare in completo anonimato. I prezzi sono 239,00 euro (4/64 GB, WiFi) e 249,00 euro (4/64 GB, LTE).