Non attivare un nuovo numero ma richiedi la portabilità a Very Mobile, ecco come

Perché attivare un nuovo numero di telefono quando è possibile richiedere la portabilità a Very Mobile ottenendo tanti grandi vantaggi?

Certo, a volte si ha l’esigenza di avere un altro numero telefonico, soprattutto in ambito lavorativo. Poi c’è chi vuole una nuova SIM soltanto perché non hanno intenzione di cambiare gestore.

Se il primo caso è giustificabile, il secondo no, poiché Very Mobile mette a disposizione piani tariffari ultra convenienti per costi e quantità dei servizi offerti.

Ad esempio, dallo scorso 8 febbraio l’operatore virtuale ha esteso una fantastica promo a tutti i piani tariffari: il Cashback.

Ciò vuol dire che tutti i nuovi clienti che sottoscriveranno un’offerta Very in questa pagina con contestuale richiesta di portabilità del numero da qualsiasi operatore avranno in omaggio una ricarica gratuita di un mese, da usare per rinnovare l’offerta.

Le offerte Very Mobile con la portabilità del numero

Chi vuole passare a Very Mobile mantenendo il proprio numero, può scegliere fra diversi piani tariffari, che soddisfano appieno tutte le esigenze.

Il piano più economico è Very a 4,99 euro al mese, con minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati e 1 GB di traffico dati in 4G.

Per chi vuole molti più Giga, ecco tutte le altre offerte nei dettagli:

Very a 6,99 euro al mese , con minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 4G;

, con minuti illimitati, SMS illimitati e 100 GB di traffico dati in 4G; Very a 7,99 euro al mese , sempre con minuti illimitati e SMS illimitati ma con 150 GB di traffico dati in 4G;

, sempre con minuti illimitati e SMS illimitati ma con 150 GB di traffico dati in 4G; Very a 9,99 euro al mese, con cui i GB passano a 220.

Queste offerte sono per coloro che provengono da ILIAD, POSTEMOBILE, COOPVOCE, FASTWEB e altri operatori virtuali.

Invece, per chi viene da TIM, VODAFONE, KENA e altri sono disponibili due piani: Very a 12,99 euro al mese e Very a 13,99 euro al mese, rispettivamente con 150 e 220 GB, minuti illimitati e SMS illimitati.

Per tutte le offerte sopra descritte non sono previsti costi di attivazione, di acquisto e di spedizione della SIM.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.