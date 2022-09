Non avrai altro Echo al di fuori di Studio (-25% oggi)

Da quando è stato presentato, solo un’altra volta – e per poche ore – era stato in offerta: Amazon sta tagliando in queste ore il prezzo del proprio Echo Studio, il miglior dispositivo in assoluto per il mondo Alexa. Nessun altro Echo ha la qualità audio che è in grado di offrire questo device e portarlo in casa significa dotarsi di qualcosa di estremamente bello, raffinato e potente.

Il punto forte è l’audio: “La tecnologia Dolby Atmos offre un’esperienza audio multidimensionale, aggiungendo spazialità, definizione e profondità alla musica. Echo Studio è l’unico altoparlante intelligente Echo in grado di riprodurre musica nel nuovo formato 3D e Ultra HD“. Il calore dei bassi e la pulizia del suono rende l’esperienza di ascolto profondamente migliore, il tutto grazie ad altoparlanti midrange da 51mm, un tweeter da 25mm ed un woofed da 133mm. L’apertura centrale è funzionale proprio alla fuoriuscita dei bassi, dando una profondità senza pari all’acustica risultante.

Solo oggi, probabilmente per poche ore, il prezzo scende di ben 50 euro: 25% di sconto per quella che è nei fatti un’occasione unica per poter accedere all’Echo Studio ad un prezzo vantaggioso.

La differenza rispetto ad ogni altro Echo sta nella qualità audio e nelle dimensioni maggiorate (funzionali a consentire la massima espressione degli amplificatori. Per il resto si tratta di un dispositivo Alexa che consente l’interazione vocale, la riproduzione musicale, la gestione della casa intelligente, le chiamate “drop in” e tutto il resto. Cinque altoparlanti a disposizione, microfoni disposti in ogni direzione per il migliore ascolto, soffice retina di protezione per la miglior resa estetica.

Il miglior Echo, al miglior prezzo, per quello che può essere un vezzo personale o una grandiosa idea regalo. Molto probabilmente sarà occasione di breve durata, sebbene al momento Amazon non indichi in pagina alcuna scadenza specifica: i più rapidi possono approfittarne, per gli altri resterà ampia scelta un gradino più in basso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.