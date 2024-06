Non dimenticare più le password è possibile: basta usare questo tool

Ricordarsi tutte le password è ora più facile e non richiede una super memoria: basta usare un password manager multi-piattaforma per poter salvare tutte le chiavi d’accesso in completa sicurezza e senza il rischio di non ricordare la password di cui si ha bisogno. Il servizio giusto a cui fare affidamento è NordPass che, in versione Premium, è disponibile con un costo di 1,49 euro al mese scegliendo il piano da 24 mesi con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi. Per accedere all’offerta, che include anche una garanzia di rimborso di 30 giorni, basta visitare il sito di NordPass.

NordPass: perché è la scelta giusta come password manager

Con NordPass è possibile sfruttare un servizio ricco di funzionalità che include:

la gestione delle password in sicurezza, su tutti i propri dispositivi

in sicurezza, su tutti i propri dispositivi il sistema per l’ auto-salvataggio e l’ auto-inserimento delle password, per semplificare la procedura di login con i propri account

e l’ delle password, per semplificare la procedura di login con i propri account il sistema di rilevamento di password deboli

la funzione per la segnalazione di violazione dei dati su server esterni, che permette all’utente di mettere al sicuro i propri account cambiando le password compromesse

su server esterni, che permette all’utente di mettere al sicuro i propri account cambiando le password compromesse la disponibilità di un vault privato in cui salvare le proprie password.

Con l’offerta in corso, NordPass ora costa 1,49 euro al mese scegliendo il piano di 2 anni con 3 mesi extra e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per sfruttare il servizio è possibile accedere al sito ufficiale del gestore di password, tramite il link qui di sotto, e attivare subito la promozione. Da notare che è anche possibile aggiungere:

NordVPN al costo di 4,19 euro al mese in più

al costo di 4,19 euro al mese in più NordLocker Premium con 1 TB in cloud al costo di 1 euro in più al mese

Per attivare l’offerta, andando a personalizzare il piano desiderato, basta premere sul box qui di sotto.