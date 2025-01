Non dimenticarti più le password con questo potente tool

Dimenticarsi le password di questo o quell’altro servizio è del tutto normale, specie quando si hanno decine e decine di account diversi, come Google, Facebook, Instagram, Outlook e Amazon, solo per fare un esempio. Per evitare di dover richiedere ogni due per tre il recupero della password, l’utilizzo di un password manager rappresenta la soluzione più efficace.

Una delle scelte migliori in tal senso è NordPass, il password manager avanzato del team Nord Security, la stessa azienda che ha progettato servizi di successo quali NordVPN e Saily. Al momento è possibile attivare il piano Premium a 1,49 euro al mese, grazie al 50% di sconto rispetto al prezzo di listino. Se la scelta ricade sul piano Family, si beneficia di uno sconto del 53% (2,79 euro al mese). Inoltre, in entrambi i casi è disponibile la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Come non dimenticarsi più le password con NordPass

Tra i piani messi a disposizione da NordPass vi è anche un account gratuito, che offre funzionalità essenziali quali la sincronizzazione automatica tra più dispositivi e la memorizzazione di un numero illimitato di password. Per una maggiore sicurezza però, il consiglio è di attivare il piano Premium o Family, che aggiungono la condivisione delle password e funzioni di sicurezza extra come Rivelatore violazione dati e Salute Password.

La funzionalità Rivelatore violazione dati monitora costantemente se i propri dati sono stati coinvolti in eventuali leak, mentre Salute password permette di identificare con semplicità password doppie, vecchie e deboli.

I piani Premium e Family di NordPass sono in promozione a metà prezzo. I prezzi partono da 1,49 euro al mese, con la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.