Non dire niente: la serie più attesa del mese è disponibile in streaming

Una delle novità più interessanti del mese di novembre 2024 per Disney+ è disponibile: da questa settimana, infatti, è possibile guardare sulla piattaforma di streaming gli episodi della nuova serie Non dire niente, tratta dal best seller di Patrick Radden del 2018.

La serie è parte del catalogo di Disney+ e, quindi, è sufficiente avere un abbonamento alla piattaforma per poterla guardare.

Non dire niente è su Disney+

La nuova serie disponibile su Disney+ racconta il caso della scomparsa di Jean McConville, una madre single di dieci figli rapita da casa sua nel 1972. La storia si articola su un arco temporale di ben 40 anni mentre sullo sfondo si sviluppa il conflitto nordirlandese.

Non dire niente è composta da un totale di 9 episodi, tutti già disponibile sulla piattaforma. Il cast comprende Lola Petticrew, Hazel Doupe, Anthony Boyle, Josh Finan e Maxine Peake mentre alla regia ci sono Anthony Byrne, Michael Lennox, Mary Nighy.

Come il romanzo, anche la serie affronta temi particolarmente delicati, raccontando evento in un periodo storico particolarmente difficile. Si tratta di un progetto molto atteso e che ora è disponibile anche in Italia.

Non dire niente: il trailer ufficiale

Ecco il trailer ufficiale di Non dire niente: