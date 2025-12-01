Non è più possibile trasmettere Netflix dal telefono alla TV

Trasmettere film e serie dal telefono alla TV è una bella comodità, ma Netflix ha deciso che quella funzione non serve più… Una pagina di supporto aggiornata sul sito, scovata inizialmente da Android Authority, conferma quello che molti utenti avevano già scoperto a loro spese. Il servizio di streaming non supporta più la trasmissione di programmi da un dispositivo mobile alla maggior parte dei televisori e dei dispositivi di streaming TV. La soluzione suggerita? Usare il telecomando del televisore. Come se fossimo tornati al 2010.

Netflix elimina il casting da telefono: funziona solo su vecchi Chromecast

Netflix ha implementato questo cambiamento senza fare annunci, senza mandare email, senza nemmeno un popup nell’app che avvisassero della rimozione imminente. Semplicemente, un giorno la funzione c’era, il giorno dopo no. Gli utenti su Reddit hanno iniziato a segnalare la scomparsa del supporto per il casting già il 10 novembre, tra incredulità e frustrazione.

Anche i colleghi di The Verge hanno confermato: versioni vecchie dell’app Netflix permettevano ancora di trasmettere, ma dopo l’aggiornamento, puff, l’opzione era sparita.

Le eccezioni (per chi paga)

Naturalmente, Netflix non ha eliminato completamente la funzione per tutti, troppo democratico… Secondo la pagina di supporto, il casting funziona ancora su dispositivi Chromecast più vecchi o su TV che supportano Google Cast in modo nativo. Ma, e qui viene il colpo di grazia, solo per gli abbonati ai piani senza pubblicità, quelli che partono da 19,99 dollari al mese. Chi paga 6,99 dollari al mese per l’abbonamento con la pubblicità, può dimenticarsi il casting anche se si possiede un Chromecast vintage.

Zero spiegazioni

Netflix non ha spiegato perché. La pagina di supporto annuncia la rimozione con nonchalance, senza degnarsi di fornire una motivazione. Niente. Stesso copione del 2019, quando Netflix rimosse il supporto per AirPlay di Apple. All’epoca era per garantire il rispetto degli standard di qualità per la visione. Stavolta nemmeno una giustificazione.

The Verge ha contattato Netflix per un commento, ma al momento non c’è stata risposta. Il che non sorprende, perché spiegare decisioni impopolari richiede comunicazione, e la comunicazione richiede di ammettere che forse, forse, si sta facendo qualcosa che agli utenti non piace.

La raccomandazione ufficiale di Netflix è di navigare direttamente sull’app del televisore usando il telecomando. E si sa, inserire i titoli con un telecomando TV, lettera per lettera usando una tastiera sullo schermo, non è un’esperienza piacevole. Il casting dal telefono era comodo proprio per questo. Ora Netflix chiede agli utenti di tornare indietro, di usare un’interfaccia meno intuitiva, più lenta, più frustrante.

E per cosa? Non è dato saperlo. Forse per risparmiare sui costi di manutenzione della funzione. Forse per spingere più persone verso gli abbonamenti premium. Quello che è certo è che l’utente medio ci perde, e Netflix non sembra particolarmente preoccupata di questo fatto.