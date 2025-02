Non hai ancora una VPN? Questa promo ti farà cambiare idea: PIA a 1,99€ al mese

Navigare protetti da una VPN è ormai diventata la quotidianità per numerosissimi utenti che hanno scelto di dare priorità alla propria privacy. Se ancora non ne hai una, ti segnaliamo un’ottima offerta che potrebbe farti cambiare idea: la VPN di Private Internet Access (meglio nota come PIA) è disponibile con uno sconto pari all’81%. Potrai così abbonarti al piano biennale a soli 1,99 euro al mese e riceverai anche due mesi gratis.

Tutti i vantaggi di una VPN come PIA

Cosa puoi fare con PIA? Innanzitutto, è bene sapere che puoi utilizzarla su tutti i tuoi dispositivi: un numero illimitato, per la precisione. Solitamente le altre VPN permettono soltanto un numero massimo di device collegati. I server di PIA sono sicuri e distribuiti in ben 91 Paesi al mondo, ma anche ultra veloci: permettono, infatti, di collegarti con velocità di connessione fino a 10 Gbps.

Trattandosi di una VPN 100% open source, PIA offre trasparenza totale e protezione avanzata contro le minacce informatiche. Inoltre, garantisce una politica no-log, che non traccia quindi le tue attività online. Chiude il cerchio dei vantaggi la crittografia avanzata, fondamentale per avere una connessione sempre protetta da occhi indiscreti e minacce del web.

Se pensi che PIA sia solamente una VPN, ti sbagli: la piattaforma, infatti, offre strumenti avanzati che garantiscono una protezione a 360°. Segnaliamo ad esempio l’antivirus, che scansiona file e siti web isolando le minacce, l’opzione IP dedicato che evita CAPTCHA e bypassa le blocklist, oltre al monitoraggio e-mail gratuito, per scoprire se il tuo indirizzo è stato compromesso.

Hai bisogno di aiuto? Il supporto è sempre disponibile, 24/7. via e-mail oppure via chat. E se non sei sicuro della tua scelta, avrai la possibilità di recedere entro 30 giorni, grazie alla garanzia di rimborso. Approfitta subito della promozione, disponibile soltanto per un periodo limitato: abbonati a Private Internet Access a soli 1,99 euro al mese per ricevere due anni più due mesi gratis di protezione continua.