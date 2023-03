Non impazzire dietro mille login: Serverplan è la soluzione per te

Gestire un singolo sito non è poi così complicato, ma cosa succede a chi ne ha diversi?

Che si tratti di web agency o di semplici appassionati, dover avere a che fare con diversi siti web è tutt’altro che semplice. Agire nel backend, con diversi piani hosting magari su diverse piattaforme, può rendere tutto molto difficile.

In questo contesto, dunque, adottare un hosting multidominio può risultare fondamentale, anche sotto il punto di vista economico. Basta pensare a ciò che offre Serverplan, con una serie di hosting (sia su Linux che in ambiente Windows) che permettono di gestire più siti in contemporanea.

Oltre alla qualità, marchio distintivo di questo provider, vi sono poi delle promozioni che rendono tali sottoscrizioni ancora più interessanti.

Basta mille login: scegli il tuo hosting multidominio su Serverplan

I piani multidominio proposti da Serverplan offrono una serie di vantaggi che li rendono tra i più apprezzati del settore.

Innanzitutto va chiarito come, a prescindere dalla singola sottoscrizione, non sono previsti limiti per quanto riguarda:

numero di domini;

traffico;

account email;

database (siano essi mySql e postgreSQL ).

I siti presenti saranno gestibili attraverso un comodo pannello di controllo WHM-cPanel, mentre l’eventuale installazione di CMS come WordPress (o la migrazione di siti preesistenti) risulta alla portata di tutti grazie ad EasyApp.

Il certificato SSL per ogni dominio e la possibilità di accedere alla funzionalità staging sono altri vantaggi da non sottovalutare. Infine, per rendere le proposte di Serverplan apprezzabili anche lato sicurezza, le stesse includono strumenti come Bitninja, ideale per contrastare fenomeni come malware e spam.

E i costi?

Il piano Reseller Linux Pro, con 100 GB di spazio su memoria SSD è disponibile con il 50% di sconto.

Ciò si traduce in appena 26.50 euro al mese per uno degli hosting multidominio più apprezzati sul mercato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.