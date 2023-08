Non perdere foto e video delle vacanze: fino all'80% di sconto con pCloud

L’offerta di pCloud, azienda leader nel settore del cloud storage, è la soluzione perfetta per coloro che cercano un modo conveniente e sicuro per conservare le loro fotografie e i ricordi delle vacanze estive. Ti attendono sconti fino all’80% su tutti i piani a vita della piattaforma, da 500 GB a ben 10 TB per conservare tutto ciò che vuoi senza problemi di spazio. Nessun abbonamento: ciò che acquisti sarà tuo per sempre.

Alcuni tra i vantaggi principali di pCloud

Uno dei vantaggi chiave offerti da pCloud è la possibilità di archiviare e sincronizzare i tuoi file su tutti i tuoi dispositivi. Che tu stia scattando foto con il tuo smartphone o lavorando sul tuo PC, i tuoi file saranno sempre accessibili e aggiornati in tempo reale su tutti i dispositivi collegati. Questa sincronizzazione multi-dispositivo elimina la necessità di trasferire manualmente i file da un dispositivo all’altro, garantendo un accesso rapido e senza intoppi ai tuoi ricordi.

La piattaforma pCloud non è solo un semplice spazio di archiviazione, ma offre anche un media player integrato che consente di riprodurre i tuoi contenuti multimediali direttamente dalla piattaforma. Che tu stia condividendo i tuoi video delle vacanze o ascoltando le tue canzoni preferite, pCloud ti permette di farlo senza dover scaricare i file sul tuo dispositivo.

La condivisione dei ricordi non è mai stata così facile. pCloud offre opzioni flessibili per la condivisione dei tuoi file, sia attraverso link che tramite cartelle condivise. Questo ti permette di condividere le tue esperienze con amici e familiari in modo rapido e sicuro.

La sicurezza dei tuoi dati è una priorità assoluta per pCloud. I tuoi file sono protetti durante il trasferimento attraverso il protocollo TLS/SSL e vengono archiviati in modo sicuro con crittografia AES a 256 bit. Inoltre, ogni file viene copiato su server differenti per garantire una maggiore resilienza e ridurre al minimo i rischi di perdita di dati.

Con l’offerta promozionale di pCloud, archiviare e preservare i tuoi ricordi estivi non è mai stato così accessibile. Scegli fra i tre piani a vita disponibili: 500 GB a 199 euro, 2 TB a 399 euro e 10 TB a 1.190 eur0. Tutti i prezzi sono da intendersi una tantum.

