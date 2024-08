Non perdere i tuoi ricordi preziosi: scegli il cloud sicuro di pCloud

Con l’avvento dell’era digitale, i nostri ricordi più preziosi, dalle foto di famiglia ai video delle vacanze, sono spesso conservati su dispositivi che possono essere persi o danneggiati. pCloud offre una soluzione affidabile per proteggere questi ricordi, permettendo di conservare i file digitali in un cloud sicuro e accessibile da qualsiasi luogo.

Piani individuali a vita: uno spazio per ogni esigenza

pCloud si distingue per la sua offerta di piani a vita, che permettono di pagare una sola volta per ottenere uno spazio di archiviazione permanente. Ecco i principali piani disponibili:

Premium 500 GB : Al prezzo scontato di 199 EUR (anziché 299 EUR), offre 500 GB di spazio di archiviazione e 500 GB di traffico per i link condivisi. Questo piano è ideale per chi ha bisogno di uno spazio moderato per foto, video e documenti.

: Al prezzo scontato di 199 EUR (anziché 299 EUR), offre 500 GB di spazio di archiviazione e 500 GB di traffico per i link condivisi. Questo piano è ideale per chi ha bisogno di uno spazio moderato per foto, video e documenti. Premium Plus 2 TB : Con un costo di 399 EUR (rispetto al prezzo originale di 599 EUR), questo piano fornisce 2 TB di spazio, perfetto per chi ha una vasta collezione di file multimediali o per chi lavora con grandi quantità di dati.

: Con un costo di 399 EUR (rispetto al prezzo originale di 599 EUR), questo piano fornisce 2 TB di spazio, perfetto per chi ha una vasta collezione di file multimediali o per chi lavora con grandi quantità di dati. Ultra 10 TB: A 1190 EUR (con un risparmio di 700 EUR rispetto al prezzo di listino), questo piano è pensato per chi ha esigenze di archiviazione molto elevate, come i professionisti del video o della fotografia.

Una prova gratuita per esplorare pCloud

Per chi desidera provare il servizio prima di impegnarsi in un acquisto, pCloud offre anche piani mensili e una prova gratuita, permettendoti di esplorare tutte le funzionalità senza impegno.

pCloud for family: condividi lo spazio con i tuoi cari

pCloud non si limita a soluzioni individuali. Con l’opzione pCloud for Family, è possibile condividere lo spazio di archiviazione acquistato con fino a quattro membri della famiglia, rendendo semplice e conveniente la gestione dei ricordi di tutta la famiglia in un unico posto.

Sicurezza e collaborazione: pCloud mette i tuoi dati al sicuro

pCloud non è solo uno spazio di archiviazione, ma anche una piattaforma sicura e versatile per la collaborazione. Con la protezione TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit, i tuoi file sono protetti da accessi non autorizzati. Inoltre, pCloud offre la possibilità di crittografia opzionale per un livello di sicurezza ancora più elevato.

Le funzionalità di collaborazione includono la condivisione di link, richieste di file, e l’invito di utenti a cartelle condivise. Queste caratteristiche rendono pCloud ideale non solo per l’uso personale, ma anche per piccoli gruppi e team di lavoro.

Accesso ovunque e in qualsiasi momento

pCloud offre una flessibilità senza pari, permettendo l’accesso ai tuoi file da qualsiasi dispositivo. Grazie alla sincronizzazione automatica e all’accesso offline selettivo, i tuoi dati sono sempre disponibili, anche senza una connessione internet. Inoltre, con il video e l’audio player integrati, puoi goderti i tuoi contenuti multimediali direttamente dal cloud, senza doverli scaricare. Per conoscere l’offerta completa di pCloud clicca qui.