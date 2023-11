Non perdere il Black Friday Sky: TV, cinema e Netflix a 19,90€

Il Black Friday di Sky ti consente di accedere ad una promozione davvero vantaggiosa: Sky TV + Netflix con piano Standard + Sky Cinema con Paramount Plus pagando solamente una cifra pari a 19,90 euro al mese per 18 mesi (anzichè 48 euro al mese). Parliamo dunque di un’offerta dall’ottimo rapporto qualità/prezzo dato che con meno di 20 euro hai la possibilità di portare a casa il meglio dell’intrattenimento.

Inoltre, acquistando Sky Q via internet e scegliendo almeno il pacchetto Intrattenimento plus standard (Sky TV e Netflix) + Sky Cinema, se attivi l’abbonamento entro il 31/12/2023 ricevi un buono Amazon del valore di 5o euro. Approfitta subito della promozione Black Friday di Sky!

Offerta Sky Black Friday: i vantaggi

Attivando l’offerta Black Friday di Sky avrai sul tuo schermo show e serie TV, news e imperdibili produzioni Sky Original. Parliamo di un’occasione unica per avere ad un costo davvero ridotto un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, show di Sky per un’ intrattenimento da guardare con tutta la famiglia. Se sei appassionato di documentari avrai la possibilità di scoprire anche i segreti della natura, il mondo animale, la storia, l’attualità e la scienza.

Con Netflix avrai accesso a tanti contenuti e funzionalità: serie TV, film, documentari e programmi per bambini. Mantenendo il tuo account Netflix, o creandone uno nuovo, per guardare Netflix su Sky Q e su tutti i tuoi dispositivi; con Netflix Standard con visione in HD 1080p, su 2 schermi alla volta. Infine, come accennato, Sky Cinema ti offre oltre 200 prime visioni l’anno con il meglio del cinema italiano e internazionale. Che aspetti? Attiva subito l’offerta: con Sky Cinema, ora Paramount+ (del valore di €7,99 al mese) è senza costi aggiuntivi. Tutto questo per te a meno di 20 euro al mese!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.