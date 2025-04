Non perdere l'offerta Iliad: 200 GB in 5G con minuti e SMS illimitati a 9,99€

A Iliad va riconosciuto il merito di saper stupire il panorama della telefonia mobile italiana proponendo offerte sempre molto interessanti come Iliad Giga 200, la promozione che permette di avere 200 Giga, minuti e SMS illimitati, e la tecnologia 5G inclusi nel canone a soli 9,99€ al mese. Tutto quello di cui hai bisogno a un prezzo estremamente conveniente: attiva subito l’offerta.

L’offerta che rivoluziona la tua esperienza di navigazione mobile

Spesso le offerte mobile degli altri operatori di telefonia mancano di qualcosa (il 5G, i minuti o gli SMS illimitati) per cercare di tenere basso il prezzo del canone mensile. Non così Iliad che nella sua offerta include tutto il meglio della connettività mobile permettendo di chiamare, mandare messaggi e navigare senza preoccupazioni.

Con i 200 Giga di traffico in 5G si possono guardare film e serie TV ad alta definizione, partecipare a eventi live di lavoro, giocare sulle varie piattaforme e utilizzare lo smartphone come hotspot per il PC o la Smart TV. Un’offerta completa per la vita di tutti i giorni ma anche per le occasioni in cui si è lontani da casa e si vuole avere sempre a disposizione una connessione stabile e ultraveloce.

Attivando ora l’offerta Iliad Giga 200 si ha a disposizione anche 13 GB di traffico dati per il roaming nei Paesi dell’Unione Europea e minuti illimitati verso più di 60 Paesi esteri. L’altro grande vantaggio di questa offerta è dato dalla trasparenza, come da tradizione Iliad. L’operatore francese, infatti, non prevede vincoli o costi nascosti e mantiene il prezzo costante nel tempo, senza rincari o rimodulazioni dell’offerta.

Scegli adesso l’offerta Iliad Giga 200 e dimentica ogni problema di connettività per essere sempre connesso ovunque ti trovi. Attiva Iliad Giga 200 e puoi avere la fibra per la tua casa a soli 21,99€ al mese per sempre.