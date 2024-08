Non perdere più nessun file con questo strumento incredibile

L’estate è la stagione delle foto, dei video, dei documenti di lavoro da portare con sé in vacanza. E per gestire questa mole così imponente di file, la memoria del telefono o del computer non è più sufficiente.

La soluzione migliore per conservare e proteggere immagini, filmati e altri file importanti è un servizio di cloud storage con uno spazio di archiviazione da almeno 2 TB e funzionalità di sicurezza avanzate. Una delle principali piattaforme a cui affidarsi è pCloud, azienda con base in Svizzera che ad oggi vanta oltre 20 milioni di utenti. Tra l’altro, in queste ore è attiva la promozione speciale Ritorno a Scuola che consente di risparmiare fino al 60% sui piani a vita, con prezzi a partire da 399 euro (pagamento unico).

Le caratteristiche chiave di pCloud

Tutti i piani di pCloud includono numerose opzioni per la condivisione dei contenuti memorizzati nello spazio cloud crittografato, merito delle app e dell’interfaccia web. Un altro punto di forza è l’integrazione di un player audio e video proprietario, che consente di riprodurre canzoni e filmati una volta caricati sulla piattaforma.

Pollice in alto anche sul fronte della sicurezza. A questo proposito, confermiamo che pCloud impiega il protocollo TLS/SSL, applicato in automatico quando i file vengono trasferiti dal proprio dispositivo personale ai server pCloud.

I piani a vita di pCloud sono in offerta fino al 60% rispetto al prezzo di listino. Il piano più economico è Family 2 TB, che richiede un pagamento unico di 399 euro anziché 890 euro. Per aderire a uno dei tre piani a vita, ognuno dei quali può essere condiviso con un massimo di cinque utenti all’interno dell’account Famiglia, è sufficiente collegarsi su questa pagina del sito pCloud.