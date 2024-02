Non perderti Apple AirPods 2 al 22% in meno su Amazon

Altro giorno, altre offerte imperdibili su Amazon! Questo fine settimana inizia con il botto poiché, oltre al doppio sconto su Ticwatch Pro 5, il sito di e-commerce offre anche vari device della Mela a prezzi molto interessanti. Tra quelli disponibili ora ti parleremo, nella fattispecie, degli auricolari Apple AirPods 2 attualmente in vendita al 22% in meno.

Le caratteristiche di Apple AirPods 2, auricolari top di gamma

Le cuffiette Apple AirPods 2 disponibili sul mercato dal 2019 sono ancora oggi un ottimo acquisto per i proprietari di iPhone che intendono ascoltare musica, podcast e video in alta definizione. Comodi da indossare tutto il giorno, questi auricolari si collegano all’istante al telefono e ti permettono anche di accedere rapidamente a funzioni aggiuntive tramite Siri con il comando vocale apposito.

Senza il design in-ear calzano facilmente su ogni orecchio, avvolgendolo per anche oltre 24 ore con un ciclo di ricarica completo tramite custodia, o per un massimo di 5 ore con una carica singola. A proposito, la custodia può essere ricaricata wireless tramite un caricabatterie Qi, oppure via cavo Lightning. Per utilizzare questi auricolari bisogna essere in possesso di iPhone 8 o modelli successivi, aggiornati all’ultima versione di iOS, oppure di iPad compatibili con versione più recente di iPadOS.

Il prezzo attuale è pari a 115,99 euro anziché 149 euro, con pagamento effettuabile anche a rate con Cofidis previa approvazione. La consegna è garantita a costo zero grazie ad Amazon.