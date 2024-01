Non Perderti Griselda su Netflix: guardala GRATIS con Sky

Netflix ha da poco aggiunto alla sua già ricca libreria una nuova serie: “Griselda”. Questa miniserie in sei episodi, ispirata alla vita della narcotrafficante Griselda Blanco, è un viaggio intenso e avvincente nel mondo del traffico di droga degli anni ’70 e ’80 a Miami. Ma la vera notizia eccitante per gli appassionati di serie TV è l’offerta straordinaria di Sky TV, che ora include tutto il catalogo Netflix. Con l’offerta “Sky TV + Netflix Intrattenimento Plus”, gli spettatori possono immergersi in un mondo di intrattenimento senza precedenti, a soli 19,90€ al mese per 18 mesi.

Una serie da non perdere

Questa miniserie sta già facendo parlare di sé grazie alla sua narrazione avvincente e alla performance eccezionale di Sofia Vergara. Nel ruolo della protagonista, Vergara dà vita alla complessa figura di Griselda Blanco, una donna che ha saputo bilanciare il controllo del suo impero criminale con la vita familiare, guadagnandosi il soprannome di “Madrina”.

“Griselda” non solo intrattiene, ma offre anche una connessione intrigante con la celebre serie “Narcos”, condividendo parte del suo team creativo. Questo legame ha suscitato ulteriore interesse, inserendo “Griselda” in un contesto narrativo già apprezzato dal pubblico per la sua capacità di esplorare le dinamiche del narcotraffico latinoamericano. Il cast di “Griselda” include talenti come Alberto Guerra, Vanessa Ferlito, Alberto Ammann e la cantante colombiana Karol G in un ruolo secondario. Questa selezione di attori contribuisce a creare un universo narrativo ricco e variegato, che aggiunge profondità e realismo alla storia.

L’offerta Sky

Come già detto, la notizia entusiasmante è la promozione che Sky Tv ha pensato per gli amanti delle serie TV: tutte le serie e gli show di Sky più l’accesso completo al catalogo Netflix. Diciotto mesi di super intrattenimento a soli 19,90€ al mese (ancihé 30 euro). In più, con l’app Sky Go, è possibile godersi i programmi Sky da subito, ovunque ci si trovi, rendendo l’intrattenimento un’esperienza senza confini. Visita questa pagina e approfitta dell’offerta e porta il grande intrattenimento sullo schermo di casa tua.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.