Non perderti il laptop ASUS Vivobook Pro 15 con RTX 3050 al MINIMO STORICO su Amazon!

Da Amazon in questi giorni abbiamo ripreso numerose offerte, tra cui una fantastica combo su mouse Logitech e monitor Samsung a un ottimo prezzo in un bundle unico. Se però preferisci un computer portatile all’assetto desktop, sappi che sullo stesso sito troverai gli affari perfetti per te. Ad esempio, in queste ore puoi acquistare ASUS Vivobook Pro 15 al 13% in meno, computer portatile da gaming con display OLED 2,8K!

ASUS Vivobook Pro 15 è un laptop fantastico: le caratteristiche

Il computer portatile ASUS Vivobook Pro 15 è caratterizzato proprio da una qualità visiva sensazionale: il display è un OLED da 15,6 pollici con risoluzione pari a 2760 x 1440 pixel, refresh rate di 120Hz, gamma cromatica DCI-P3 del 100% e certificazioni PANTONE Validated e TÜV Rheinland per l’accuratezza dei colori e le basse emissioni di luce blu. Insomma, è fantastico vedere film, serie TV e anche videogiochi su questo schermo!

Sotto la scocca, invece, troviamo il processore AMD Ryzen 7 6800H e la scheda video NVIDIA GeForce RTX 3050, accompagnati lato memoria da un SSD da 512 GB e 16 GB di RAM. Il sistema operativo è Windows 11 e non mancano tecnologie speciali come ASUS 3D Noise Reduction per ottimizzare l’immagine della webcam in tempo reale durante le videochiamate.

Il prezzo del computer normalmente è pari a 1.199 euro ma, in queste ore, lo trovi al prezzo più basso di sempre: 1.049 euro! Si tratta di una offerta minima, ma imperdibile. La consegna è gratuita e viene garantita anche in un giorno, mentre il pagamento può essere effettuato anche a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.