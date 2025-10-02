Non perderti Italia's Got Talent su Disney+: scopri quando la finale!

Italia’s Got Talent è tornato su Disney+ con una nuova stagione imperdibile. Iniziata il 5 settembre 2025, si sta avvicinando la finale. Se ancora non lo hai fatti, abbonati subito a soli 6,99 euro! Così puoi recuperare tutte le puntate precedenti e non ti perderai la finale in diretta streaming esclusiva sulla piattaforma.

Anche quest’anno le emozioni sono assicurate con questo format davvero avvincente e ricco di sorprese. Condotto da Aurora e Fru dei The Jackal, ogni esibizione sarà valutata da dei giudici incredibili. In questa nuova stagione troviamo Alessandro Cattelan, Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. Le risate sono assicurate. Quindi non perderti nulla.

La data ufficiale della finale di Italia’s Got Talente su Disney+

La finale di Italia’s Got Talent sarà trasmessa in diretta streaming il 31 ottobre 2025 solo su Disney+. Segnati questa data a calendario per non perderti assolutamente chi vincerà questa stagione davvero promettente.

Abbonati subito a soli 6,99 euro! “Italia’s got Talent: verso il talento… E oltre!” ti sta aspettando. Protagonisti di questo show sono i concorrenti che arrivano da tutto il mondo e che rendono questa stagione estremamente avvincente. Loro hanno tutti un solo obiettivo: conquistare un posto in semifinale.

Grazie al Golden Buzzer, solo uno per ogni giudice, il concorrente potrà evitare il tanto temuto Selection Time quando ogni concorrente che ha ottenuto almeno 3 sì, scopre se potrà proseguire la gara. Ovviamente non mancano anche i pericolosissimi Red Buzzer. Le emozioni non mancheranno così come le risate.

Potrai anche scaricare la nuova App di Italia’s Got Talente per giocare, vedere foto e video inediti. Inoltre, avrai accesso diretto a tutte le news e potrai anche votare il vincitore durante la finale in diretta. Cosa stai aspettando? Goditi le performance fuori dagli schermi nella nuova stagione di Italia’s Got Talent in esclusiva su Disney+.