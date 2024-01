Non preoccuparti dei limiti e spendi con Carta Veritas

Carta Veritas è una carta prepagata MasterCard che ti permette di spendere senza preoccuparti dei limiti. Offre infatti un tetto massimo di 120.000€ per i tuoi acquisti più grossi, ovunque ti trovi. Inoltre non richiede di aprire un nuovo conto corrente, offrendo un IBAN dedicato dove verranno riportati tutti i movimenti. Non ci sono requisiti per l’apertura e può essere richiesta da chiunque senza limitazioni.

Carta Veritas in dettaglio

Trattandosi di una carta MasterCard internazionale, può essere accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli bancomat. Prelevi senza problemi ovunque e acquisti in qualsiasi negozio fisico oppure online.

Qualsiasi transazione è protetta da MasterCard SecureCode, la tecnologia di verifica proprietaria che ti richiede la conferma attraverso un codice univoco OTP. Un sistema che aggiunge un ulteriore gradino di protezione e previene possibili movimenti fraudolenti e non autorizzati.

Non mancano servizi aggiuntivi come:

Prestiti che puoi ottenere entro 48 ore.

Diversi piani assicurativi e di risparmio.

Trading per investimenti nel mercato azionario.

Veritas Private Club che offre vantaggi esclusivi come servizio di concierge, premi, cashback sugli acquisti, prenotazioni per i viaggi e altro.

Per richiederla, segui la procedura dalla pagina ufficiale. Fai clic su “Ordina subito la tua carta” e inserisci i dati personali richiesti, per averla direttamente a casa e iniziarla da subito a utilizzare per qualsiasi tuo acquisto. La carta ha un canone annuale di 29.90€.

Puoi controllare il conto e la carta attraverso l’app per smartphone, che per adesso è soltanto disponibile per Android, gestendo tutti i movimenti effettuati con la carta, oppure impostando i massimali periodici per decidere il tetto massimo di spesa e prelievo. Puoi anche bloccarla all’instante e riattivarla quando vuoi con un tocco.

Carta Veritas offre anche opzioni virtuali o fisiche, valute multiple e la possibilità di scegliere l’IBAN. È disponibile in versione virtuale o fisica, in colore oro o nero, e può essere personalizzata con un nome o un testo a piacimento.

