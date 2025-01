Non rinunciare alle tue ambizioni e necessità grazie ai prestiti personali Agos

L’idea per cui non si può acquistare un bene o un servizio se non pagandolo immediatamente per intero è da tempo ampiamente superata. Questo perché non è necessariamente la liquidità disponibile in quel momento a rendere sostenibile una spesa. Per acquistare un’automobile, rifare l’arredamento di casa, effettuare interventi di ristrutturazione, sostenere un intervento medico, comprare il PC nuovo o investire in un viaggio o un corso di formazione professionale può avere un costo importante non sempre accessibile con i risparmi disponibili sul conto corrente. Queste spese non sono necessariamente un lusso di cui fare a meno e se l’alternativa è dovervi rinunciare la formula dei prestiti personali può essere davvero una soluzione conveniente. Ottieni ora un preventivo con i prestiti personali Agos.

Quando (e perché) richiedere un prestito personale

I prestiti personali, infatti, sono una soluzione finanziaria sempre più diffusa che permette di ottenere una somma di denaro da restituire in rate mensili. A differenza di altre forme di credito i prestiti personali hanno il vantaggio di assicurare immediatamente l’intero importo richiesto e di poterlo utilizzare liberamente senza vincoli (come nel caso, per esempio, dei mutui per l’acquisto della prima casa).

Inoltre i prestiti personali hanno rate costanti e flessibili con la possibilità anche di estinguere anticipatamente il prestito ottenuto. C’è da considerare anche che i prestiti personali hanno generalmente tassi d’interesse più bassi e sono più semplici da richiedere.

Con Agos si ha la possibilità di valutare in totale trasparenza quanto richiedere con un prestito personale. Accedendo al simulatore online è sufficiente inserire l’importo di cui si ha bisogno (da un minimo di 500€ a un massimo di 30.000€), impostare la durata del prestito (da 12 a 120 rate mensili) e ottenere l’indicazione sul costo della singola rata con le informazioni sui tassi (TAN e TAEG) applicati. Semplice, sicuro e conveniente, come deve essere un prestito personale.