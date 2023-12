Non rischiare di rimanere con l'auto a terra. Fai tuo il Mini Compressore SCONTATO!

TEMOLA Compressore Aria Portatile, Potente Compressore Auto Senza Fili con Luce LED, Mini Compressore Portatile Accessori Auto Essenziali per Gli Uomini con Manometro per Auto Moto Bicicletta

Un mini compressore portatile può essere utile in numerosissimi casi. Il modello di TEMOLA in particolare, gode di tutte le tecnologie del caso, tra cui schermo led. E ora costa solo 33,99€ grazie all’ottimo sconto del 32%, il quale abbatte il prezzo di listino di 49,99€!

Il compressore TEMOLA si presenta come un dispositivo portatile essenziale per gonfiare pneumatici, palloni, materassini ad aria e altri oggetti gonfiabili, rivolgendosi non solo agli automobilisti.

L’utilizzo del compressore è estremamente intuitivo: basta collegare la pompa alla valvola del pneumatico o dell’oggetto da gonfiare, premere il pulsante di avvio, e il dispositivo inizia immediatamente a svolgere il suo compito. In soli 5 minuti, il compressore può gonfiare un pneumatico per auto 195/55/R15 da 0 a 35 psi. La sua versatilità emerge dalla sua doppia alimentazione: sia tramite la batteria ricaricabile inclusa che attraverso il cavo di alimentazione da 12V DC. Questa caratteristica lo rende adattabile a diverse situazioni e contesti.

Con una serie di accessori inclusi, si adatta a varie esigenze di gonfiaggio. Gli adattatori per le valvole Presta e Schrader, insieme all’adattatore per valvola a spillo, al cono dell’ugello dell’aria e all’adattatore per valvola Schrader, ampliano la sua gamma di utilizzo.

Il display LCD ti farà visualizzare la pressione in diverse unità (PSI, BAR, KPA, KG/CM²) con retroilluminazione, facilitando l’uso anche in condizioni di scarsa luminosità. La funzione di illuminazione a LED aggiunge praticità, consentendo di operare anche al buio. Compatto e leggero, il compressore TEMOLA si presta a un facile trasporto, potendo essere riposto agevolmente in uno zaino, in tasca o nel bagagliaio dell’auto.