Non sai cosa guardare nei prossimi giorni? Le proposte di Disney+

Cerchi una nuova serie TV di cui innamorarti, oppure un film per passare qualche ora in relax? La risposta arriva dritta dal catalogo di Disney+, che rilancia con una serie di uscite – quelle del mese di giugno 2025 – davvero interessanti, tra cui la prima stagione di Ironheart. Ecco le migliori, disponibili da 5,99 euro al mese.

Ecco cosa ti aspetta su Disney+

Mission Impossible (stagioni 1-6)

Ethan Hunt, un agente segreto, viene incastrato per la morte del suo team di spie e cerca di sfuggire agli assassini governativi che lo braccano. Una lotta contro il tempo per la scoperta della verità.

Follemente (commedia romantica)

Quanto conosciamo davvero di noi stessi quando prendiamo una decisione? E se dentro di noi esistessero più versioni del nostro “io”, ognuna con qualcosa da dire? FolleMente è una brillante commedia romantica che va oltre le apparenze e si immerge nella mente dei due protagonisti, Piero e Lara, svelando i loro pensieri più nascosti e le battaglie interiori che tutti affrontiamo.

Ironheart (stagione 1)

In Ironheart, Marvel Television, la tecnologia si scontra con la magia quando Riri Williams – una geniale giovane inventrice determinata a lasciare il segno nel mondo – torna nella sua città natale, Chicago. Il suo approccio unico nella creazione di armature è brillante, ma seguendo le sue ambizioni, si ritrova coinvolta dal misterioso e affascinante Parker Robbins, a.k.a. “Hood”.

The Bear (stagione 4)

Carmy, giovane chef di alto livello, torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia. Mentre lotta per trasformare il negozio e sé stesso lavora insieme a una brigata di cucina sopra le righe che alla fine si rivela la sua famiglia d’elezione.

Disney+, abbonamenti da 5,99 euro al mese

Con Disney+ puoi accedere a contenuti originali, film di successo e nuove stagioni delle tue serie preferite da qualsiasi dispositivo: TV, computer, tablet, smartphone e console. E non finisce qui: con l’abbonamento annuale Premium o Standard risparmi 2 mesi rispetto al piano mensile. Ecco le opzioni:

Premium (13,99 €/mese o 139,90 €/anno): streaming in 4K UHD e HDR, 4 visioni simultanee, Dolby Atmos, senza pubblicità

(13,99 €/mese o 139,90 €/anno): streaming in 4K UHD e HDR, 4 visioni simultanee, Dolby Atmos, senza pubblicità Standard (9,99 €/mese o 99,90 €/anno): qualità Full HD, 2 visioni simultanee, audio 5.1, senza pubblicità

(9,99 €/mese o 99,90 €/anno): qualità Full HD, 2 visioni simultanee, audio 5.1, senza pubblicità Standard con pubblicità (5,99 €/mese): Full HD, 2 visioni simultanee, contenuti con interruzioni pubblicitarie

Se non sai cosa guardare, accendi la TV, lo smartphone o il tablet e abbonati a Disney+ per accedere a un catalogo immenso di contenuti, serie TV e film che ti sapranno tenere incollato allo schermo, in ogni tuo momento di relax.